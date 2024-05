​Já se conhece o primeiro guião de Roland-Garros: Borges contra Machac, Nadal com vida difícil

O sorteio ditou que o melhor português da atualidade, Nuno Borges (n.º 46 do ranking ATP), vai defrontar o checo Tomas Machac (44). O tenista da Maia chega ao torneio francês depois de alcançar os 'oitavos' do Masters 1.000 de Roma, onde apenas caiu com Zverev, o homem que acabaria por ganhar o torneio.



O outro português com esperanças de um brilharete é Jaime Faria, que já superou duas ronda do qualifying. O lisboeta vai tentar assegurar a presença no quadro principal da competição na sexta-feira. Para conseguir a proeza histórica e juntar-se a Nuno Borges no quadro principal, o tenista, de 20 anos, precisa de superar o brasileiro Felipe Meligeni Alves, atual número 136 do ranking ATP.

O sorteio ditou ainda um confronto imperdível entre o espanhol Rafael Nadal, quem sabe na sua ‘last dance’ em Paris, e o alemão Alexander Zverev, um dupla que está pela 11.ª vez em confronto direto.

O último frente a frente entre ambos os tenistas aconteceu numa meia-final disputada no court central Philippe Chatrier, em 2022, neste mesmo torneio. Foi o tal jogo que, no segundo set e numa altura em que já tinham passado 3h13, o alemão se lesionou com gravidade num tornozelo.

A tarefa de ‘Rafa’, 14 vezes campeão no torneio parisiense, adivinha-se complicada. É que o tenista canhoto vai opor-se ao quarto melhor tenista mundial, em grande forma depois da conquista do Masters 1.000 de Roma.