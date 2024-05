Alaphilippe renasce e vence etapa no Giro

O francês Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) venceu a etapa 12 da Volta a Itália em Bicicleta.

Alaphilippe, que já tinha vencido etapas na Volta a França e Volta a Espanha, triunfou pela primeira vez no Giro, ao ser o mais rápido nos 193 quilómetros que ligaram Martinsicuro a Fano, terminando isolado com o tempo de 04:07.44 horas, enquanto o equatoriano Jhonatan Narváez (INEOS) foi segundo e o belga Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) terceiro.

Na geral, Pogacar chegou integrado no grupo principal e continua a liderar, à frente do colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe) e do britânico Geraint Thomas (INEOS).

Na sexta-feira, corre-se a 13.ª etapa, entre Riccione e Cento, ao longo de 179 quilómetros.