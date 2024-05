Milan alcança segunda vitória ao sprint no Giro

O sprinter Jonathan Milan (Lidl Trek) venceu a 11.ª etapa da Volta à Itália em bicicleta entre Francavilla al Mare e Foiano di Val Fortore.

Depois de já ter vencido a quarta etapa, Milan mostrou ser o mais forte sprinter desta edição e, numa chegada algo caótica, com uma queda de alguns ciclistas a cerca de 150 metros da meta, venceu em 04:23.18 horas, o mesmo tempo do belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e do australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), segundo e terceiro, respetivamente.



As equipas dos sprinters, desta feita, não facilitaram e mantiveram sempre os três fugitivos sobre controlo, não os deixando ter mais de 02.30 minutos de avanço, acabando por absorvê-los a 35 quilómetros do final.

Com a fuga alcançada, o britânico Geraint Thomas (INEOS), terceiro classificado, aproveitou o sprint intermédio para somar dois segundos de bonificação, ficando a 2.56 minutos do líder da prova, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), e a 16 segundos do colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe), segundo.



Na quinta-feira, corre-se a 12.ª etapa, entre Martinsicuro e Fano, num total de 193 quilómetros, num percurso que poderá ser propício a que uma fuga possa vingar.