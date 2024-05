Sporting derrota FC Porto e está na final da Champions

O Sporting qualificou-se para a final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao afastar o FC Porto, campeão em título, com um triunfo por 6-5 na primeira semifinal, disputada no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Os leões entraram melhor, adiantando-se para 2-0, mas o ainda campeão europeu conseguiu empatar antes do intervalo. Na segunda parte, o Sporting chegou a estar a vencer por 6-3, permitiu a aproximação do FC Porto, mas garantiu pela quinta vez o acesso ao jogo decisivo.

A equipa de Alvalade vai procurar conquistar a competição pela quarta vez, depois de ter vencido em 1976/77, 2018/19 e 2020/21.

O adversário dos leões na final de domingo vai sair da segunda meia-final, que opõe o Óquei de Barcelos e a Oliveirense, a partir das 16h30.

HÓQUEI EM PATINS - Liga dos Campeões - Pavilhão Rosa Mota no Porto