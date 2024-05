Sporting conquista Liga dos Campeões de hóquei em patins

O Sporting derrotou a Oliveirense, por 2-1, e conquistou a Liga dos Campeões de hóquei em patins.

Numa “final four” 100% portuguesa, este é o quarto “caneco” conquistado pelos leões.

Os leões conquistaram a quarta Liga dos Campeões do seu historial, em partida realizada no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

FC Porto e OC Barcelos foram as outras duas equipas finalistas.

HÓQUEI EM PATINS - Liga dos Campeões - Pavilhão Rosa Mota

FINAL

Sporting 2-1 Oliveirense

Intervalo: 1-0

Marcadores Sporting: Romero, João Souto

Marcadores Oliveirense: Lucas Martinez