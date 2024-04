Pichardo consegue qualificação olímpica, mas esquece Benfica nos agradecimentos

O triplo saltador Pedro Pichardo conseguiu este sábado a marca que lhe permite o passaporte para os Jogos Olímpicos 2024.

Este sábado, Pichardo saltou, primeiro, 17,38 metros, e depois 17,51 metros.

O campeão olímpico em título recuperou de lesão, fez a marca necessária para estar em Paris e deixou uma mensagem com vários agradecimentos.

O atleta agradeceu à família, ao staff técnico, aos patrocinadores e até à Câmara de Setúbal, localidade onde habitualmente treina quando está em Portugal.

Não há, no entanto, nenhuma referência ao Benfica, clube com o qual tem contrato, mas com o qual está em litígio há vários meses. A sua última prova tinha sido a 5 de maio de 2023.