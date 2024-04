Filipa Martins sexta na final de trave da Taça do Mundo

A ginasta olímpica portuguesa Filipa Martins terminou em sexto lugar a final da trave da Taça do Mundo por aparelhos do Qatar, um dia após ter sido quarta nas paralelas assimétricas em Doha.

Depois de ter sido terceira na qualificação, com 12.933 pontos, a ginasta lusa esteve uns furos abaixo na final de oito competidoras, que concluiu com 12.366 pontos (4.9 na dificuldade e 7.466 na execução).

Se a portuguesa mantivesse a pontuação das eliminatórias, teria sido bronze na prova decisiva ganha pela ucraniana Anna Lashchevska, com 13.533, seguida da argelina Kaylia Nemour, com 13.400, e da italiana Chiara Barzasi, com 12.900.

Filipa Martins vai competir no concurso completo ('all around') de Paris 2024, no que serão os seus terceiros Jogos Olímpicos, depois do Rio 2016 e Tóquio 2020.