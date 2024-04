6.24 metros. Duplantis bate (outra vez) recorde do mundo do salto com vara

O sueco Armand Duplantis estabeleceu um novo recorde do mundo do salto com vara, fixando-o em 6,24 metros, no meeting de Xiamen, na China, da Liga Diamante de atletismo.

Ao saltar 6,24 metros, o campeão olímpico de Tóquio 2020 bateu o recorde do mundo do salto com vara pela oitava vez, melhorando em um centímetro a anterior melhor marca mundial, que detinha desde que chegou aos 6,23 nas finais da Liga de Diamante de 2023, em setembro, em Eugene, nos Estados Unidos.

Atual bicampeão mundial, Mondo Duplantis, de 24 anos, tornou-se recordista do mundo pela primeira vez em 2020, tendo melhorado a marca sucessivamente desde então.

Em Xiamen, prova de abertura da Liga de Diamante, o sueco superou o norte-americano Sam Kendricks, segundo com 5,82 metros. O chinês Huang Bokai foi terceiro, com 5,72.