Telma Monteiro está de regresso ao tatami: "Foram cinco meses de muita luta, lágrimas, dor e suor"

Não foi assim há tanto tempo que Telma Monteiro se deitou numa maca e foi encaminhada para um bloco operatório. Era 17 de novembro. O joelho voltou a ser afinado, como se estivesse numa oficina, para aguentar os seus músculos, os treinos, as pancadas, as rotações, as magias e agruras do seu judo. A intervenção ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo “correu bem”, garantiu então a atleta.

De lá para cá, Telma Monteiro salpicou o seu dia a dia com suor, vontade e amor à profissão. Tanto que esta quinta-feira anunciou, nas redes sociais, que está de regresso à competição. E logo no dia 25 de abril, no Campeonato da Europa. “Não poderia ser num dia mais bonito”, confessou.

“Foram cinco meses de muita luta, muito trabalho, extrema dedicação, lágrimas, dor e suor para poder voltar à competição o melhor possível a tempo de concluir o meu objetivo”, explicou sobre a intenção de estar nos próximos Jogos Olímpicos, em Paris.

“Desde o primeiro dia senti e sabia, sabíamos, do desafio que estava à nossa frente. Foi duro. Mas o momento chegou!”, celebrou a atleta do Benfica. Depois do Europeu, Telma Monteiro continuará a participar em provas de qualificação olímpica. Depois de participar nas diferentes edições da mais grandiosa competição desportiva do mundo desde 2004, vencendo o bronze em 2016, a judoca quer estar nos seus sextos JO.

“Todo o trabalho que podia ter sido feito, foi feito. Agora é dar tudo em cada prova, com inteligência e ter muita fé que vai dar tudo certo”, pode ler-se ainda na publicação nas redes sociais. A atleta viveu um drama semelhante em 2016, depois de ter sido operada a poucos meses da competição.

“Obrigado a todos os que me ajudaram a chegar até aqui! Por terem aceite este desafio comigo. Vamos contra a corrente da ciência porque a alta competição é assim, nem sempre nos permite seguir tempos e ciências exatas, a alta competição é muitas vezes não ver o piso em frente e ainda assim dar o próximo passo. Foi até agora uma jornada única, daqui seguimos para o que der e vier.”

Os Jogos Olímpicos de Paris vão disputar-se entre 26 de julho e 11 de agosto.