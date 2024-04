Fernando Sá renova com o FC Porto

O treinador da equipa de basquetebol do FC Porto, Fernando Sá, renovou contrato por mais duas épocas, até 2026, comunicaram os líderes do campeonato, em igualdade com o Benfica, que tinham contratado o ex-capitão em 2022.

"Comecei a sentir-me realizado quando comecei a ver o pavilhão a encher e as pessoas a identificarem-se com o que temos feito. Era um desejo meu que o basquetebol pudesse contribuir com troféus para o museu e isso já aconteceu, mas espero que no futuro seja ainda mais", apontou o técnico, de 54 anos, em declarações aos meios oficiais do clube.

Vencedor de três campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça como atleta ao serviço do FC Porto, entre 1986 e 1999, Fernando Sá tinha regressado aos 'dragões' em 2022, deixando para trás um extenso percurso no Vitória de Guimarães, de 2006 a 2019.

"Estou muito satisfeito. Se já o estava quando fiz o primeiro contrato e vim para cá, agora ainda mais, porque uma renovação é o reconhecimento de algo em qualquer profissão", avaliou o sucessor do espanhol Moncho López, que conquistou a Taça de Portugal esta temporada, por entre duas presenças seguidas nos quartos de final da Taça da Europa.

O FC Porto comanda o campeonato, com os mesmos 36 pontos do bicampeão nacional Benfica, sobre o qual tem vantagem no confronto direto, quando sobram duas jornadas para o fim da fase regular da prova, que os 'dragões' já não conquistam desde 2015/16.

"Ter o presidente [Pinto da Costa] presente nesta renovação com um clube que tem uma exigência tão grande é algo que me deixa muito feliz. A parte da ligação ao clube e aos adeptos é mais fácil para mim, até porque me sai naturalmente. A conquista da Taça de Portugal é o fim e o início de muita coisa, pois agora o mais importante é o futuro", disse.

A renovação de Fernando Sá foi revelada a 10 dias das eleições do FC Porto e constitui um desfecho "justo" para Pinto da Costa, recandidato a um 16.º mandato consecutivo na presidência do clube, devido à "competência e paixão" do antigo capitão pelos dragões.

"Ele até venceu um troféu recentemente, mas não foi isso que foi decisivo [para renovar], embora conquistar títulos seja um dos objetivos. Fez um excelente trabalho até aqui e a sua continuidade era perfeitamente natural. Para mim, é um prazer especial, pois, para além da sua competência, sei que temos um treinador que vive e sente o FC Porto como qualquer adepto que gosta do FC Porto", reconheceu Pinto da Costa, citado pelo clube.