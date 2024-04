Apenas 53% dos parisienses estão interessados nos próximos Jogos Olímpicos

Daqui a 100 dias, Paris vai acolher os Jogos Olímpicos, no entanto, os franceses e, especialmente, os parisienses oscilam entre o desinteresse e a oposição devido aos impactos no quotidiano de quem vive e trabalha na capital francesa.

Os preparativos para os Jogos Olímpicos aceleram a cada esquina de Paris, com o presidente Emmanuel Macron a inaugurar esta semana o Centro Aquático de Saint-Denis, a sinalética a ser instalada nos transportes e ainda muitas obras inacabadas, que a organização promete estarem terminadas até julho. Contudo, o que falta na capital francesa é o espírito olímpico.

Uma sondagem divulgada no domingo pelo jornal "La Tribune Dimanche", e levada a cabo pela Ipsos, mostra que só 53% dos inquiridos estão interessados nestes Jogos Olímpicos, que decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto, e que um em cada dois inquiridos diz mesmo não ter confiança na boa organização deste evento. Mas de onde vem este descontentamento?

"A França é uma democracia singular em que se tem como desporto nacional a crítica sistemática de tudo, e isso não é algo mau, significa que as pessoas estão preocupadas e participam. Os franceses manifestam-se, fazem greves e eu penso que há nisto uma certa saúde democrática, mas claro que gera alguns embaraços. Assim, quer sejam os Jogos Olímpicos ou outro evento, os franceses vão exercer o seu espírito crítico", explicou Patrick Clastres, historiador olímpico e professor da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lausanne, em declarações à agência Lusa.

Logo em 2020, quando se soube mais sobre a localização exata das grandes infraestruturas para Paris2024 - com uma grande parte a instalar-se nos arredores da capital, nalgumas das comunas mais pobres de França como Saint-Denis, Saint-Ouen ou Aubervilliers -, foi criado o coletivo Saccage 2024, ou pilhagem, em português.

Este é um coletivo anónimo que reúne várias associações do departamento Seine-Saint-Denis, um dos mais pobres de França, e tem-se batido nos últimos quatro anos contra a instalação da Aldeia Olímpica, dos centros de treino ou ainda de novos acessos aos Stade de France por destruírem zonas verdes ou deslocarem associações que dão apoio aos mais pobres nestas cidades.

"Estes impactos ligados à construção de grandes estruturas, começámos a ver desde o início, já que muitos habitantes foram retirados dos locais onde foi construída a Aldeia Olímpica. Outro exemplo é que uma horta comunitária, que existia há dezenas de anos, foi destruída para ser construída a piscina olímpica", relatou à Lusa Natsuko, membro deste coletivo.

Há quase um século que as autoridades francesas tentam resolver o problema da densidade populacional em Paris e um projeto que começou a ser estudado no início dos anos 2000 é o Grand Paris, que prevê alargar as fronteiras da capital às cidades mais próximas. Para o coletivo Saccage 2024, os Jogos Olímpicos foram só um pretexto para avançar com este projeto.