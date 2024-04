Andebol. FC Porto derrota Marítimo e fecha fase regular em segundo

O FC Porto venceu o Marítimo, num jogo em atraso, e igualou o Benfica no segundo lugar do campeonato de andebol. Está assim fechada a fase regular. Segue-se a Fase Final com os quatro primeiros classificados.

ANDEBOL

Jogo em atraso da 21ª Jornada

FC Porto 41-25 Marítimo

Classificação

1 - Sporting (804-554) 66 pontos

2 - FC Porto (772-596) 57

3 - Benfica (714-579) 57

4 - ABC (635-624) 49

5 - Águas Santas (636-627) 47

6 - Marítimo (671-684) 47

7 - Belenenses (594-646) 40

8 - Vitória Guimarães (573-691) 37

9 - Póvoa (530-574) 37

10-FC Gaia (537-634) 34

11-Avanca (594- 666) 31

12-Vitória Setúbal (544-734) 26

Melhores marcadores

1- Francisco Costa (Sporting), Délcio Pina (Marítimo) 146 golos

2- Vinicios Carvalho (ABC) 143

3- Pedro Cruz (Águas Santas) 141

4- Martim Costa (Sporting) 125

ANDEBOL - FASE FINAL

Grupo A

1ª Jornada

13 abril

ABC - Sporting 17h00

FC Porto - Benfica 21h00

2ª Jornada

20 abril

ABC - FC Porto 17h00

Sporting - Benfica 19h00

3ª Jornada

27 abril

Benfica - ABC 16h30

FC Porto - Sporting

4ª Jornada

4 maio

Benfica - FC Porto 15h00

Sporting - ABC 18h00

5ª Jornada

18 maio

FC Porto - ABC 15h00

Benfica - Sporting 15h00

6ª Jornada

25 maio

ABC - Benfica 18h00

Sporting - FC Porto 18h00