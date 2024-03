Carlos Alcaraz falha 'meias' do Masters 1.000 de Miami

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking mundial, falhou na quinta-feira o apuramento para as meias-finais do Masters 1.000 de Miami, ao perder diante do búlgaro Grigor Dimitrov, em dois parciais.

Na prova batida de piso rápido norte-americana, Alcaraz, que conquistou o torneio em 2022, não conseguiu confirmar o favoritismo e foi surpreendido pelo atual 12.º posicionado da hierarquia ATP, que venceu por 6-2 e 6-4, ao cabo de uma hora e 34 minutos.

"Acho que ele [Dimitrov] jogou um ténis fantástico, quase perfeito, se é que se pode definir perfeito. Eu não consegui encontrar soluções, não consegui encontrar uma maneira de deixá-lo desconfortável. Foi uma grande partida. Mas sinto muita frustração agora, porque ele fez-me sentir como se eu tivesse 13 anos. Não sabia o que fazer, não encontrava as suas fraquezas, não sabia nada", resumiu Alcaraz, após a derrota.

Nas meias-finais, Dimitrov vai defrontar o germânico Alexander Zverev, número cinco do mundo, enquanto na outra 'meia' vão defrontar-se o russo Daniil Medvedev (quarto) e o italiano Jannik Sinner (terceiro).