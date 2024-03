Estoril Open sai do calendário do circuito ATP para 2025

O Estoril Open saltou fora do calendário do circuito ATP para 2025, revela a organização do torneio, esta sexta-feira.

Em comunicado, a organização do maior torneio português de ténis, o único do circuito ATP, esclarece que continuará, "em conjunto com o ATP Tour", a explorar "todas as vias", para que o Estoril Open continue a realizar-se a partir do próximo ano, "continuando assim uma longa e bem-sucedida colaboração".

“O crescimento de todos os eventos ATP Masters 1.000 de uma semana para torneios de 12 dias (à exceção de Monte-Carlo e Paris), juntamente com o upgrade de três torneios ATP 500, implica um menor número de semanas disponíveis no calendário. No caso do Millennium Estoril Open, prosseguem as conversações para se encontrar a melhor solução possível, tendo em conta a nova calendarização que passa a estar vigente em 2025”, lê-se no comunicado.