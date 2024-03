Skateboarding e breaking. Há quatro portugueses na corrida aos Jogos de Paris (nós explicamos o que vem aí)

As modalidades urbanas são os novos protagonistas dos Jogos Olímpicos. O skateboarding teve a sua estreia em Tóquio 2020 e o breaking vai entrar no quadro dos Jogos deste ano.

Os irmãos Gustavo e Gabriel Ribeiro vão marcar presença na qualificação da categoria de skate ‘street’, onde os skatistas realizam manobras num percurso com características urbanas, que incluem escadas, corrimãos e desníveis. Já Thomas Augusto vai competir na disciplina de skate ‘park’. Esta disciplina é realizada num recinto que faz lembrar uma tigela em ponto grande, onde os atletas têm de ganhar velocidade e realizar manobras no ar.

Com a conclusão do Dubai World Skateboarding Tour, Gustavo Ribeiro subiu à terceira posição do ranking por ter terminado a competição no segundo lugar. Gabriel Ribeiro ficou na 42.ª posição e Thomas Augusto não foi além de um 44.º lugar, em ‘park’.