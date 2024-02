Veja os convocados de Portugal para o Mundial de pista coberta

Portugal vai estar representado por 17 atletas nos Mundiais de pista coberta, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), confirmando as ausências de Pedro Pichardo, Auriol Dongmo e Patrícia Mamona.

A campeã mundial de há dois anos no lançamento do peso, Auriol Dongmo, Pedro Pichardo, ouro em Belgrado 2022, e Patrícia Mamona, bronze nos Europeus de 2023, podiam participar, quer por marca, quer por ranking, mas não vão estar em Glasgow.

Pichardo tinha marca para participar no triplo salto em Glasgow, Escócia, dado ter alcançado os mínimos, com 17,60 metros na Ataköy Arena, em Istambul, a 3 de março, com que ganhou os Europeus indoor de 2023, mas optou por não participar.

O mesmo acontece com Auriol Dongmo, que registou 19,76 metros no mesmo dia e local do campeão olímpico do triplo em Tóquio'2020, mas que está lesionada.

No triplo feminino, Patrícia Mamona, que foi prata nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, e bronze em Istambul'2023, também estará ausente, ainda que pudesse entrar por ranking, mesmo que não por marca.

Em Glasgow, de 1 a 3 de março, Portugal vai estar pela primeira vez representado por duas estafetas, com as equipas masculina e feminina nos 4x400 metros, após convite da World Athletics.

Apenas dois atletas dos convocados tinham conseguido marca de qualificação direta - João Coelho (400 metros) e Isaac Nader (1.500), com os restantes a participarem por ranking.

Com a ausência de Pichardo, Tiago Pereira vai ser o representante luso no triplo salto, com Jéssica Inchude e Eliana Bandeira a participarem no lançamento do peso, sem Dongmo.

No setor feminino, a veterana Lorene Bazolo e Rosalina Santos vão disputar os 60 metros, Cátia Azevedo os 400 e Salomé Afonso os 1.500, enquanto Omar Elkhatib vai estar nos 400 metros masculinos, com João Coelho.

A estafeta masculina será composta por João Coelho, Omar Elkhatib, Duarte Fernandes, Ericsson Tavares e Ricardo dos Santos, enquanto Carina Vanessa, Cátia Azevedo, Fatoumata Diallo, Juliana Guerreiro e Vera Barbosa formam a equipa feminina.

Lista de convocados:

- Masculinos:

Duarte Fernandes (Sporting), 4x400 metros

Ericsson Tavares (Benfica), 4x400 metros

Isaac Nader (Benfica), 1.500 metros

João Coelho (Sporting), 400 e 4x400 metros

Omar Elkhatib (Sporting), 400 e 4x400 metros

Ricardo dos Santos (Benfica), 4x400 metros

Tiago Luís Pereira (Sporting), triplo salto

- Femininos:

Carina Vanessa (Sporting), 4x400 metros

Cátia Azevedo (Sporting), 400 e 4x400 metros

Eliana Bandeira (Benfica), lançamento do peso

Fatoumata Diallo (Benfica), 4x400 metros

Jéssica Inchude (Sporting), lançamento do peso

Juliana Guerreiro (Sporting), 4x400 metros

Lorene Bazolo (Sporting), 60 metros

Rosalina Santos (Sporting), 60 metros

Salomé Afonso (individual), 1.500 metros

Vera Barbosa (Sporting), 4x400 metros