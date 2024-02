Cátia Azevedo bate recorde nacional dos 400m

A atleta Cátia Azevedo bateu o recorde de Portugal nos 400 metros em pista coberta, com 52,43 segundos.

A sportinguista, de 29 anos, foi quarta classificada no Meeting de Madrid na final do World Indoor Tour.

Esta é a terceira vez, só este ano, que Cátia Azevedo melhora o recorde nacional da distância.

Antes a atleta do Sporting já tinha feito 52,64 e 52,61 segundos.

Cátia Azevedo é uma das portuguesas convocadas para o Mundial de Pista Coberta que vai decorrer em Glasgow, entre 1 e 3 de março.

Também no mesmo evento em Madrid, Pedro Buaró, do Benfica, foi segundo classificado no salto com vara ao saltar 5,60 metros, perdendo apenas para o polaco Pitr Lysek.

Já no triplo-salto, Tiago Luís Pereira terminou em quarto lugar, com 16,63m.