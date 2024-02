O campeão Diogo voltou, transformando sonhos em objetivos: "Enquanto não chegar à medalha olímpica não vou parar"

O atleta de apenas 19 anos dedicou as conquistas ao pai, que morreu quando Diogo tinha quatro anos. "Falei muito com ele. Digo-lhe que vou fazer as coisas por ele, acho que ele me manda força e com essa força ganho as provas."

Para trás fica uma medalha de ouro nos 50 metros mariposa que acabou partida. "Dormi com as medalhas, meti-as debaixo da almofada e, no dia a seguir, a dos 50 metros estava partida, mas deu para trocar", admitiu com um sorriso.

De olhos postos no Olimpo, Diogo Ribeiro garante que "continua tudo igual", o único que mudou foi o currículo. Depois de se ter tornado o primeiro medalhado de Portugal no ano passado, conquistando a prata nos 50 metros mariposa em Fukuoka, Japão, agora, em Doha, veio o ouro e a dobrar.

Agora, "é descansar a cabeça".