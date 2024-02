Marcelo felicita Diogo Ribeiro. “Caso extraordinário de talento mundial”

O Presidente da República saúda a vitória do nadador Diogo Ribeiro que se sagrou campeão mundial dos 100 metros mariposa, nos Mundiais aquáticos, a decorrer em Doha, no Qatar.

"Queria daqui mandar mais um abraço" a Diogo Ribeiro, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, à saída de uma cerimónia religiosa anglicana, recordando os sucessos do nadador, que repetiu o título conquistado na prova de 50 metros mariposa.

"São muitos abraços que eu tenho andado a transmitir, quando lhe consigo falar e em mensagens porque ele vence tudo", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que destacou as qualidades do nadador natural de Coimbra, de 19 anos.

Ele "é, de facto, um caso extraordinário de talento mundial, é um caso único" e "é um feito inédito no desporto português".

"Não é só a qualidade física e técnica e a capacidade mental", mas também "a determinação, a força e resistência ilimitada", de um jovem "com um grande futuro e com uma vida tão complicada como ele teve", acrescentou o Presidente da República.

Diogo Ribeiro, do Benfica, venceu a prova em 51,17 segundos, um novo recorde nacional, depois de já ter conseguido na sexta-feira o melhor tempo das meias-finais, com máximo luso (51,30), somando o segundo título mundial em Doha, depois do triunfo nos 50 mariposa.