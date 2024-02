Portugal entrou a golear o México por 8-2, na primeira jornada do Grupo D no Dubai, onde decorre o Campeonato do Mundo de futebol de praia.

A seleção construiu a goleada desde cedo, aos 47 segundos Leo Martins inaugurou o marcador e foi o maior artilheiro no duelo com cinco golos marcados.

Os outros três golos tiveram assinatura de Bê Martins, Jordan Santos e André Lourenço.