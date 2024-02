Diogo Ribeiro garante lugar na final dos 100 metros mariposa

O português Diogo Ribeiro garantiu esta sexta-feira um lugar na final de 100 metros mariposa no Campeonato do Mundo de Natação, a decorrer em Doha, no Qatar.

O nadador português de 19 anos, que venceu a final dos 50 metros mariposa na segunda-feira, conseguiu o melhor tempo das meias-finais, terminando a prova em 51:30 segundos, um novo recorde nacional.

A anterior melhor marca já pertencia ao benfiquista, estabelecida em abril do ano passado, com 51,45 segundos.

A final decorre na tarde deste sábado, pelas 16h42.

Esta sexta-feira, e depois de ter assegurado a presença nas meias-finais dos 100 mariposa, Diogo Ribeiro não conseguiu apurar-se para as meias-finais dos 50 metros livres, conseguindo o 18.º tempo, de 22,14 segundos, a apenas dois centésimos do último apurado, o eslovaco Matej Dusa (16.º).