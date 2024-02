Morreu Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona

O atual recordista mundial da maratona, Kelvin Kiptum, morreu este domingo vítima de um acidente de viação, informou a World Athetics, que revelou ainda que o treinador do corredor queniano também morreu no acidente.

"A World Athletics lamenta profundamente a notícia da morte do recordista mundial da maratona Kelvin Kiptum, que morreu num acidente de viação, aos 24 anos. O seu treinador, Gervais Hakizimana, que estava no carro com Kiptum, também morreu no acidente", revela o organismo que rege o atletismo mundial.

Kitpum era um dos valores emergentes do atletismo mundial. Fixou o recorde do mundo em 2:00.35, na sua terceira maratona.