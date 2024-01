Monfils vem ao Estoril Open

O francês Gael Monfils, antigo número seis do “ranking” mundial, vai participar no Estoril Open 2024. O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pela organização do torneio luso.

Monfils, o atual 76.º do “ranking” ATP, regressa a Portugal depois de caído em 2019 nos quartos de final.

O veterano tenista, de 37 anos, soma 12 títulos na carreira.

O Estoril Open 2024 vai decorrer entre 30 de março e 7 de abril.

Casper Ruud, 11.º do mundo, também já tem presença carimbada no torneio português.