Diogo Ribeiro na final dos 100m livres do Europeu de piscina curta

O nadador Diogo Ribeiro garantiu presença na final dos 100m livres do Campeonato da Europa de piscina curta, que está a decorrer na Roménia.

Diogo Ribeiro fez o oitavo tempo, com 46,95 segundos, muito perto do recorde nacional (46.65).

A final do benfiquista realiza-se este domingo, às 17h08, hora portuguesa.

O melhor tempo das meias finais foi para o francês Maxime Grousset (45,63).

Já Camila Rebelo, do Louzan, foi sétima na final dos 100m costas, com o tempo de 58,18 segundos, a quatro centésimos do seu máximo pessoal.

O ouro foi para Kira Toussaint (Paises Baixos) com 55,88 seguida da britânica Medi Harris (56,81) e da francesa Mary-Ambre Mouh (57,10).

A nadadora, já apurada para os Jogos OIímpicos de Paris, foi quinta na final dos 200 costas com recorde nacional (2.04,39 minutos).

Francisca Martins bateu o recorde nacional na meia final dos 200 livres e Gabriel Lopes terminou as semifinais dos 200m costas com 1.53,12 minutos.