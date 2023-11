Selecionador de râguebi demite-se ao fim de um mês

O selecionador nacional de râguebi, o francês Sebastien Bertrank, demitiu-se ao fim de apenas um mês ao comando dos "Lobos".

A Federação Portuguesa de Rugby (FPR) explica, em comunicado, que Bertrank sai por "motivos estritamente profissionais".

O técnico não queria abdicar do cargo que exerce no Ministério dos Desportos de França e o trabalho na seleção portuguesa iria obrigar a permanecer muito tempo em Portugal.

"O aumento significativo do volume de trabalho e as muitas solicitações que a Seleção Nacional de XV tem recebido depois da excelente prestação no Campeonato do Mundo de Rugby, com a realização prevista de vários jogos internacionais e as correspondentes semanas de preparação, implicariam que o Sr. Bertrank se deslocasse com maior regularidade e permanecesse mais tempo em Portugal, o que motivaria a cessação do seu vínculo profissional ao Ministério dos Desportos de França, situação que pretende evitar", explica o comunicado da FPR.

Sébastien Bertrank tinha sido anunciado como selecionador de râguebi de Portugal a 12 de outubro, sucedendo no cargo ao compatriota Patrice Lagisquet, que liderou Portugal a uma prestação histórica no Mundial deste ano.