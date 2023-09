Futebol de praia. Portugal nas "meias" da Superfinal da Liga Europeia

A seleção nacional masculina de futebol de praia venceu a Alemanha, por 8-2, esta sexta-feira, nos quartos de final da Superfinal da Liga Europeia, que decorre em Alghero, Itália, até domingo.

A superioridade portuguesa no jogo foi materializada com os golos de Bê Martins (três), Miguel Pintado (dois), Léo Martins, Bernardo Lopes e Jordan Santos, enquanto Basske e Olli marcaram para a equipa alemã.

Portugal volta a entrar em campo, no sábado, para as meias-finais da Superfinal da Liga Europeia, com o objetivo de chegar à final e levantar o troféu, pela nona vez na história, o troféu. O adversário será o vencedor do embate entre a anfitriã Itália e a Roménia.

A competição tem lugar em Alghero, na costa noroeste de Sardenha, em Itália, com final agendada para domingo.