Jogos Europeus. Portugal vai disputar bronze em tiro com armas de caça por equipas

Portugal vai disputar a medalha de bronze no tiro com armas de caça por equipas. Às 15h00 deste domingo, o conjunto luso vai enfrentar a equipa da Itália por um lugar no pódio.

O trio português, composto por João Azevedo, José Bruno Faria e Armelim Coelho Rodrigues, conquistou 217 pontos na meia-final de qualificação esta manhã em Wroclaw, a 273 quilómetros de Cracóvia, onde se disputam a maioria das provas dos Jogos Europeus de 2023, na Polónia.

A pontuação permitiu o terceiro lugar, a apenas um ponto de Croácia e Eslováquia - ambas com 218 -, que prosseguem para a final. A equipa italiana ficou em 4.º lugar, com 216 pontos.