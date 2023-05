Francisco Cabral segue para a segunda ronda em Roland Garros

Francisco Cabral avançou para a segunda ronda do torneio de pares de Roland Garros, segundo Major da temporada, esta terça-feira.

O tenista português, número 57 do "ranking" ATP da categoria, e o parceiro, o brasileiro Rafael Matos, 39.º, bateram os campeões do Open da Austrália, os australianos Jason Kubler (27.º) e Rinky Hijikata (34.º). Cabral e Matos venceram em dois "sets", por 7-6 (4) e 7-6 (5).

Na próxima ronda, a dupla luso-brasileira terá pela frente a parelha vencedora do duelo entre: o australiano Max Purcell e o norte-americano Ben Shelton, e os britânicos Julian Cash e Henry Patte.

Estreia feliz para Francisco Cabral em Roland Garros. No ano passado, o português teve de desistir do segundo torneio do Grand Slam da época.