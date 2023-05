João Almeida cai para terceiro da geral do Giro à 18.ª etapa

João Almeida caiu para o terceiro lugar da classificação geral individual da Volta a Itália, esta quinta-feira, na 18.ª etapa, em que perdeu tempo para o camisola rosa, o britânico Geraint Thomas (INEOS), e para o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), agora segundo.

O ciclista português, da UAE Team Emirates, sofreu um ataque de Roglic e Thomas a menos de seis quilómetros da meta. Batalhou e, a certa altura, conseguiu recuperar grande parte do tempo perdido e ficar a apenas quatro segundos. No entanto, nos metros finais, os dois rivais voltaram a dar um esticão e João não conseguiu responder.

No final, Almeida perdeu 21 segundos para Thomas e Roglic. Fica a 39 segundos do líder da geral e a dez do segundo classificado.

A etapa foi ganha pelo italiano Filippo Zana (Jayco-AlUla), que fugiu com o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e, ao "sprint", alcançou a vitória.

A 19.ª etapa, a última de montanha, que arranca em Longarone, é também muito complicada: tem duas contagens de montanha de segunda categoria e três de primeira, uma delas uma escalada de três quilómetros até à meta, localizada nos três picos de Lavaredo.