Francisco Cabral desce três posições no "ranking" de pares

Francisco Cabral caiu três lugares no "ranking" ATP de duplas, em ténis, depois de na semana passada ter chegado à final do Challenger de Aix-en-Provence, em França, no regresso à parceria com Nuno Borges.

O tenista portuense é o agora o 55 do mundo e preserva o estatuto de melhor português na variante. Nuno Borges deu um "trambolhão" na classificação, com uma queda de 58 lugares, para a posição 180. João Sousa volta a ser o número dois nacional, no lugar 141, apesar de ter perdido quatro postos.

Nota para Jaime Faria, que atinge o seu melhor "ranking" de sempre, em pares. O jovem tenista, de 19 anos, entra no "top-300", ganha 15 posições e está no lugar 295. Nas últimas semanas, Faria chegou à final de um ITF em Itália e às meias-finais de um torneio da mesma categoria, em Espanha.

Na frente do "ranking" de pares continuam o neerlandês Wesley Koolhof e o britânico Neil Skupski. No terceiro posto mantém-se o norte-americano Austin Krajicek.