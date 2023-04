Warriors recuperam e empatam eliminatória com os Kings

Os Golden State Warriors venceram os Sacramento Kings, por 126-125, e empataram a série na 1.ª ronda do "play-off" da Conferência Oeste da NBA, disputada entre as duas equipas californianas.

O jogo terminou com suspense, devido a um raro erro de Steph Curry, O estratega dos Warriors pediu um desconto de tempo, a 42 segundos do fim da partida e com a sua equipa em vantagem, por cinco pontos. Golden State já tinha esgotado os "timeouts" e Curry foi punido com uma falta técnica.

Os Kings aproveitaram para se aproximarem, convertendo os lances livres a que tiveram direito e no último segundo Harrison Barnes teve a oportunidade de lançar para a vitória, mas a bola bateu no aro e não entrou.

Vitória tangencial dos Warriors que lhes abre a margem na eliminatória, agora empatada 2-2. Curry, com 32 pontos, foi o melhor marcador da equipa, num jogo, em que Draymond Green, de regresso após suspensão, fez duplo-duplo, com 12 pontos e 10 ressaltos. Green fez, ainda, sete assistências.

De'Aaron Fox (38 pontos, nove ressaltos e cinco assistências) foi o melhor marcador do encontro. O quinto jogo da eliminatória regressa agora a Sacramento, onde os Kings venceram os primeiros dois jogos da série.

Nuggets não fecham; Celtics e Knicks ficam a uma vitória do apuramento

Ainda Oeste, os Denver Nuggets falharam um "corte" limpo aos Minnesota Timberwolves, ao perder o quarto jogo, por 114-108. Jokic marcou 43 pontos, mas os Timberwolves surperiorizaram-se, com Edwards (34 pontos), Town (17 pontos e 11 ressaltos), Gobert (14 pontos e 15 ressaltos) e Conley (19 pontos e oito assistências) a bom nível.

O próximo jogo, no Colorado, poderá ser decisivo. Os Nuggets lideram por 3-1.

A Este, Celtics e Knicks ficaram também a uma vitória do apuramento. Os Celtics venceram os Hawks, em Atlanta, por 121-129. Tatum e Jaylen Brown, com 31 pontos cada, estiveram em destaque. O melhor marcador foi Traw Young, dos Hawks, com 34.

O quinto jogo é em Boston e os Celtics lideram por 3-1.

Essa é a margem que os Knicks têm sobre os Cleveland Cavaliers, depois de triunfo, no quarto jogo, por 102-93. A diferença é que a equipa de Nova Iorque tem oportunidade de apuramento na casa do adversário, em Cleveland, no quinto jogo. Brunson, com 29 pontos, foi o melhor marcador da partida.