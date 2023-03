Pessoas transgénero banidas do atletismo feminino

A Federação Internacional proibiu as pessoas transgénero de competirem em provas de atletismo feminino.

A decisão da World Athletics, que entra em vigor a partir de 31 de março, abrange competições de nível internacional.



O presidente da Federação Internacional, Sebastien Coe, refere que nenhum atleta transgénero que tenha passado pela puberdade com o género masculino pode participar nas provas internacionais.

"Para muitos, as provas de que as mulheres transgénero não conservam uma vantagem sobre as mulheres biológicas são insuficientes. Querem mais provas, antes de tomar em consideração a opção de inclusão nas categorias femininas", argumentou Coe.



Será criado um grupo de trabalho para estudar, durante um ano, a questão da inclusão de atletas transgénero, refere a World Athletics, em comunicado, em comunicado.

"Não estamos a dizer não para sempre", sublinhou Sebastien Coe.