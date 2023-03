Marco Meneses bate recorde do mundo dos 50 metros costas

O nadador paralímpico português Marco Meneses bateu, esta sexta-feira, o recorde do mundo dos 50 metros costas para atletas S11, nadando a distância em 31,47 segundos no World Series da Grã-Bretanha.

Em Sheffield, o paralímpico conseguiu vencer todos os nadadores em prova e bater os 31,58 segundos que o checo David Kratochvil tinha fixado há cinco dias, em Itália.

“Estou muito contente com este recorde do mundo, foi um pouco inesperado. Era um recorde difícil de bater”, declarou o luso, citado pela Federação Portuguesa de Natação.

O atleta do Crasto, filiado na categoria para pessoas cegas ou com problemas graves de visão, bateu aos pontos, nas World Series, os restantes nadadores, à frente do brasileiro Araújo dos Santos, S2, segundo, e do japonês Kubota Kota, S8, terceiro.