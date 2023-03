Kings vencem Knicks com triplo-duplo de Sabonis

Os Sacramento Kings, sem Neemias Queta, lesionado, receberam e venceram os New York Knicks, por 122-117, em mais uma jornada da NBA, realiza na madrugada desta sexta-feira.

Domantas Sabonis, jogador mais influente dos Kings, foi a grande figura do encontro, com um triplo-duplo: 24 pontos, 13 ressaltos e 10 assistências. A prestação do lituano foi decisiva num jogo em que a equipa de Sacramento chegou a controlar de forma folgada, com 21 pontos de vantagem, mas permitiu uma forte reação dos Knicks.

De'Aaron Foz, com 23 pontos, sete assistências e três ressaltos foi o "escudeiro" de Sabonis. O melhor pontuador do jogo foi RJ Barret, com 25 pontos. Julius Randle fez duplo-duplo, com 23 pontos e 10 ressaltos.

Os Kings conquistaram a segunda vitória consecutiva, a sétima nos últimos oitos jogos, e estão bem lançados para garantir presença no "play-off". Os californianos estão no 2.º lugar da Conferência Oeste, com 39 vitórias e 26 derrotas.

Apesar da derrota, os New York Knicks também estão em posição de "play-off", no 5.º posto da Conferência Este, com 39 vitórias e 29 derrotas.

NBA

Resultados

Sacramento Kings-New York Knicks, 122-117

Detroit Pistons-Charlotte Hornets, 103-113

Indiana Pacers-Houston Rockets, 134-125

Orlando Magic-Utah Jazz, 124-129

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors, 131-110

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets, 118-113