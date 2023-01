Miguel Laranjeiro orgulhoso pela prestação da seleção no mundial

Portugal falhou o apuramento para os quartos de final do Mundial de Andebol, mas a prestação da equipa de Paulo Pereira não desiludiu o presidente da federação.

"Fiquei com orgulho nos jogadores e na equipa técnica, que mais uma vez mostraram que Portugal por direito próprio está nestas fases finais. E poderia ter, até pela qualidade que demonstrou, chegado mais longe. O jogo com a Suécia foi extraordinário, num pavilhão cheio com 12 mil suecos e alguns portugueses. Portugal jogou contra uma grande equipa, campeã da Europa, e demonstrou que poderia ter todo outro resultado", afirma, em entrevista à Renascença.



Os Heróis do Mar perderam com a Suécia (32-30), quando precisavam pelo menos de um empate. Passada a participação no Mundial , Miguel Laranjeiro aponta para os novos desafios e com um Europeu pela frente.

"Os portuguese podem esperar comprometimento, seriedade e ambição desta seleção. Estamos quase a meio do apuramento para o europeu do próximo ano, e está muito bem encaminhado, com vitórias. Com a participação no europeu, é a sexta competição consecutiva de alto nível que a seleção estará presente, o que era um dos objetivos da federação, que a seleção estivesse de forma regular nas fases finais, e é isso que está ser conseguido", conclui.