João Sousa e Nuno Borges já conhecem adversários no Open da Austrália

João Sousa e Nuno Borges já conhecem os adversários que terão pela frente na 1.ª ronda do Open da Austrália. O sorteio, realizado esta quinta-feira, ditou que o número um nacional, atual 82 do "ranking" mundial, medirá forças com o espanhol Roberto Bautista Agut, 24.º cabeça de série do torneio e número 26 da classificação ATP.

Sousa e Agut, dois veteranos do circuito mundial, vão defrontar-se pela primeira vez num "Grand Slam". Em sete jogos em torneios ATP regista-se um empata a três, mas Sousa tem uma das melhores memórias da carreira com o espanhol do outro lado do "court", quando em 2015 o bateu na final do Open de Valência.

Já Nuno Borges, número dois nacional, atual 112 do "ranking", vai jogar com o italiano Lorenzo Sonego (44). É a primeira vez que os dois tenista se vão defrontar.

Sem Carlos Alcaraz, que falha o Open da Austrália devido a lesão, Rafael Nadal, número dois do mundo e campeão em título, é o primeiro cabeça de série do torneio. O espanhol tem já um adversário que lhe pode causar problemas na 1.ª jornada. O sorteio ditou encontro com o inglês Jack Draper, número 40 do mundo.

O número três do "ranking", o norueguês Casper Ruud, tem em teoria uma missão mais fácil, diante do checo Tomas Machac (115).

Novak Djokovic, que foi impedido de disputar o Open da Austrália em 2022, por não cumprir as regras de vacinação contra a Covid-19, joga com o espanhol Roberto Carballes Baena (75).