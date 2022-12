Djokovic de regresso à Austrália após deportação

O tenista Novak Djokovic diz que não vai esquecer o que passou há quase um ano na Austrália, em que foi deportado por não estar vacinado contra a Covid-19.

“É uma das coisas que fica com uma pessoa para o resto da vida. Nunca tinha passado por tal coisa e espero nunca voltar a passar. Estou aqui há dois dias, mas todos foram muito agradáveis, extremamente gentis comigo”, referiu o antigo número 1 mundial.

As restrições contra a Covid-19 foram aliviadas na Austrália e Djokovic já pode reentrar no país, onde vai começar por disputar o torneio de Adelaide, antes do Grand Slam, em Melbourne.

“Sempre me senti muito bem na Austrália, sempre joguei aqui o meu melhor ténis, espero ter outro verão ótimo”, acrescentou.

O sérvio já venceu o Open da Austrália por nove vezes.