Nuno Borges avança para a segunda ronda do Maia Open

Nuno Borges e Gonçalo Oliveira asseguraram, esta terça-feira, a qualificação para a segunda ronda do Maia Open, torneio do circuito Challenger que está a decorrer no Complexo Municipal de Ténis da Maia.

De regresso ao torneio da sua cidade, onde foi semifinalista e finalista na edição dupla de 2021, o número 93 mundial precisou de apenas 54 minutos para eliminar o uzbeque Denis Istomin, 431.º classificado ATP, mas antigo 33.º colocado, em dois "sets", com os parciais de 6-3 e 6-0.

Gonçalo Oliveira, agraciado com um "wild card" para o quadro principal, teve tarefa mais complicada diante do sérvio Nikola Milojevic (293.º ATP) e só ao fim de três parciais (5-7, 6-3 e 6-0) garantiu o apuramento.

Borges marcou duelo com o vencedor do encontro entre o compatriota Pedro Sousa e o ucraniano Uleksii Krutykh. Oliveira, que figura no 485.º lugar na hierarquia ATP, vai medir forças na segunda ronda com o austríaco Jurij Rodionov (120.º).