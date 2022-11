Dupla Cabral-Borges chega aos quartos de final do Maia Open

A dupla formada pelos portugueses Francisco Cabral, número 51 do "ranking" mundial de pares, e Nuno Borges (106) avançou para os quartos de final do Maia Open, do circuito Challenger, esta quarta-feira.

Francisco Cabral e Nuno Borges, que defendem o estatuto de primeiros cabeças de série do torneio português, derrotaram a parelha composta pelo espanhol Alvarez Verona (302.º ATP em pares) e o cazaque Timofey Skatov (741) em dois "sets", pelos parciais de 7-6(4) e 6-2.

Os rivais de Cabral e Borges nos quartos de final serão portugueses: Jaime Faria, 300.º da hierarquia mundial de pares, e Duarte Vale, 414.º.