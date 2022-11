Portugal derrota Estónia

A seleção portuguesa feminina de basquetebol venceu na Estónia por 76-52, num jogo de sentido único, da quarta jornada do Grupo G de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023, disputado em Tartu.

A base Maria João Correia teve um papel importante no êxito português, cotando-se como a melhor marcadora da partida, com 15 pontos, tendo ainda capturado cinco ressaltos, bem secundada pela extremo Josephine Filipe, autora de 14 pontos, enquanto a poste Maria Kostourkova dominou na luta das tabelas, com nove ressaltos.

Portugal, que ao intervalo vencia por 48-28, consolidou o segundo lugar do agrupamento, a dois pontos de distância da líder Grécia, que hoje bateu por 72-65 a Grã-Bretanha, terceira classificada, em igualdade com a Estónia, quarta e última, ambas a um ponto da seleção lusa.