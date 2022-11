Portugal garantiu esta quinta-feira uma vaga no Campeonato do Mundo de râguebi.

Os "lobos" carimbaram o passaporte com um empate (16-16), no último segundo do jogo com os Estados Unidos.

A seleção portuguesa vai marcar presença no Mundial de 2023, em França.

É a segunda vez que a seleção portuguesa estará no torneio mundial de râguebi, depois de 2007.