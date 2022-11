Râguebi. Portugal a um passo do Mundial

A seleção portuguesa de râguebi vence o Quénia por 85-0, no Dubai, em encontro da segunda jornada do torneio final de repescagem, e está a um passo do apuramento para o Mundial de 2023.

Depois do triunfo por 42-14 face a Hong Kong, na estreia, a formação das quinas superou sem problemas o conjunto africano, num embate em que ao intervalo já liderava por 35-0.

Face a este resultado, Portugal parte para a última ronda da repescagem dependente de si próprio para repetir a presença de 2007, sendo que na sexta-feira garante o apuramento se vencer os Estados Unidos.

Também este sábado, os Estados Unidos derrotaram Hong Kong por 49-7.