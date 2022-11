Nova Zelândia vence Mundial de râguebi feminino

A Nova Zelândia conquistou este sábado o título de campeã mundial de râguebi feminino pela sexta vez no seu historial, ao bater a Inglaterra por 34-31, em Auckland, no mítico Eden Park lotado com 42 mil espetadores.

O triunfo das 'Black Ferns', num encontro com um total de 11 ensaios, colocou um ponto final numa série de 30 vitórias consecutivas das inglesas, que lideram o 'ranking' mundial feminino e tinham sofrido a última derrota em julho de 2019, precisamente, contra a Nova Zelândia. Desta forma, a Nova Zelândia soma o título de 2021, Mundial adiado para este ano devido às políticas de contenção da covid-19 naquele país, aos troféus conquistados em 1998, 2002, 2006, 2010 e 2017, enquanto as 'Red Roses' falharam aquela que seria a sua terceira conquista, a somar a 1994 e 2014. Enquanto isso, a França conquistou a medalha de bronze no Mundial2021 ao vencer o Canadá por 36-0 no encontro de atribuição dos terceiro e quarto lugares. A próxima edição do Campeonato do Mundo de râguebi feminino será disputada em Inglaterra, em 2025, e contará, pela primeira vez, com a presença de 16 seleções, mais quatro do que as que disputaram a edição de 2021 na Nova Zelândia.