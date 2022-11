PRID destina dois milhões de euros a eficiência energética de recintos desportivos

A verba de dois milhões de euros a disponibilizar pelo Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) de 2023 será destinada em exclusivo a projetos de melhoria da eficiência energética, anunciou, esta terça-feira, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

“Dado o contexto geopolítico e ambiental que atualmente se atravessa, mas também a urgência do combate às alterações climáticas, decidiu-se que o 7º PRID, gerido pelo IPDJ, seria totalmente canalizado para apoiar os clubes na racionalização do uso de energia, de água e gás”, refere uma nota do organismo.

O IPDJ lembra que já “tinha publicado um conjunto de recomendações aos proprietários/gestores de instalações desportivas de forma a minimizar o impacto dos aumentos dos custos energéticos, consequentes da referida conjuntura”.

O PRID é direcionado a clubes e associações desportivas de Portugal continental e destina-se a promover a requalificação das instalações desportivas ao serviço das comunidades, com o principal objetivo de melhorar as condições de prática desportiva.