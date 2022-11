Skate. Gustavo Ribeiro é o primeiro português a vencer a SLS Super Crown

Gustavo Ribeiro tornou-se no primeiro português a sagrar-se campeão da SLS Super Crown, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, no Brasil, na finalíssima do ranking profissional de skateboarding mundial que se realizou este fim de semana.

Com esta vitória Gustavo Ribeiro assume-se Campeão Mundial de Profissional, sendo o primeiro português e europeu a conseguir este resultado.

Em comunicado da Liga Pro Skate Portugal (LPS), o skater diz que a conquista "é um grande sonho para mim".

"O objetivo são os Jogos Olímpicos e para isso vou continuar a realizar o meu trabalho de preparação. Espero que no campeonato do mundo que se realiza daqui a 2 meses possa, mais uma vez, subir ao pódio e sustentar a minha manutenção na liderança do ranking olímpico", lê-se, ainda.