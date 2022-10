Gastão Elias sem sorte em Las Vegas

Gastão Elias foi derrotado na 1.ª ronda do Open de Las Vegas. O tenista português perdeu com o norte-americano Steve Johnson em três sets.

Gastão, 210 do "ranking" mundial, venceu o primeiro set, por 5-7, mas Johnson, segundo cabeça-de-série do torneio e 119 da classificação, deu a volta ao resultado, com triunfo nos sets seguintes, por 6-3 e 7-5,

Na 2.ª ronda, Steve Johnson defrontará o vencedor do encontro entre o seu compatriota Mitchell Krueger e o irlandês Simon Carr.