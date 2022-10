Simona Halep acusa positivo, mas nega doping. "Nunca me passou sequer pela cabeça"

A tenista Simona Halep, antiga número um mundial, anunciou, esta sexta-feira, ter testado positivo num controlo antidoping. Porém, nega que alguma vez tenha, intencionalmente, tomado substâncias proibidas.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a tenista romena, de 31 anos, revela que testou positivo para uma substância chamada Roxadustat "em quantidade extremamente baixa". Agora, começa "o mais difícil jogo" da sua vida, confessa: "Uma luta pela verdade."

"Foi o maior choque da minha vida. Ao longo da minha carreira, a ideia de fazer batota nunca me passou sequer, uma vez que fosse, pela cabeça, e é totalmente contra todos os valores com que fui educada. Perante uma situação tão injusta, sinto-me completamente confusa e traída", lê-se.

A Agência Internacional para a Integridade no Ténis suspendeu Halep de forma provisória. A tenista promete "lutar até ao fim" para provar que "nunca [tomou], de forma consciente, qualquer substância proibida".

"Tenho esperança de que, mais cedo ou mais tarde, a verdade virá ao de cima. Não é uma questão de títulos ou de dinheiro. É uma questão de honra, e da história de amor que desenvolvi com o ténis nos últimos 25 anos", termina a tenista, atual nona classificada do "ranking" WTA.

Simona Halep ocupou o trono da hierarquia mundial entre 2017 e 2019, num total de 64 semanas. A nível de títulos do Grand Slam, tem um em Roland Garros e outro em Wimbledon, em 2018 e 2019, respetivamente. Em 2018, chegou, também, à final do Open da Austrália, em que foi derrotada. O melhor que fez no US Open foi uma meia-final em 2015.