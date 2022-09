Governo aprova 31,2 milhões para preparação para Paris 2024. COP saúda "esforço muito significativo"

O Governo aprovou em Conselho de Ministros uma verba total de 31,2 milhões de euros para o programa de preparação olímpica e paralímpica para Paris2024, elogiando um “aumento histórico” do financiamento. Comité Olímpico saúda esforço do Governo.

"A Resolução de Conselho de Ministros que determina a realização de despesa para a execução do Programa de Preparação Olímpica e Paralímpica para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos — Paris 2024 no total de 31,2 milhões de euros”, pode ler-se em comunicado da secretaria de Estado da Juventude e do Desporto.

As verbas para o próximo ciclo olímpico constituem um aumento de 18,4%, enquanto no paralímpico a evolução é de 32,9%, em ambos os casos relativas ao programa de Tóquio 2020.

Para esses Jogos, adiados em um ano devido à pandemia de Covid-19, foram aprovados 18,55 milhões de euros para olímpicos — reforçados em quatro milhões de euros por causa do adiamento —, face a 22 milhões desta feita, e no paralímpico a verba cresce de 6,92 milhões, com um acréscimo de 1,2 milhões de euros, para 9,2 milhões.

Elogiando este como um aumento “histórico”, o Governo lembra que o incremento na preparação paralímpica “garantirá que pela primeira vez existe uma equiparação à realidade olímpica de todas as condições de bolsas e de preparação desportiva” tanto para atletas como equipas técnicas.

As verbas para os programas olímpico e paralímpico incluem os montantes já previstos para este ano de 2022, aprovados por Resolução de dezembro de 2021, que agora são considerados para a execução de Paris2024″, acrescenta a nota do Governo.

Os valores aplicados nos últimos Jogos, num total de aproximadamente 30,6 milhões de euros — num ciclo olímpico atípico e alargado para cinco anos —, já corresponderam a aumentos significativos face aos do Rio2016, quando foram empregues 16 milhões na preparação olímpica e 3,8 na paralímpica.

COP agradece "esforço" do Governo

Em resposta, o Comité Olímpico de Portugal saúda um orçamento "superior ao valor constante da proposta de Orçamento de Estado do anterior Governo".

Ainda assim, o COP destaca que que "no que concerne ao apoio às Federações Desportivas, às quais se destinam cerca de 65% do valor global da dotação, o aumento nominal pode não corresponder a um aumento real, dada a evolução negativa dos preços das duas principais rubricas que consomem essa dotação - alojamentos e transportes para as competições de apuramento, os quais tiveram um aumento de custos não inferior a 30% e, nalguns casos, de 70%".

O organismo liderado por José Manuel Constantino agradece o esforço do Governo para aproximar o orçamento com a proposta apresentada pelo COP.

"O COP reconhece e agradece o esforço feito quer pela Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares quer por parte do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto para a solução final encontrada, a qual, apesar de não corresponder à proposta apresentada pelo COP, traduz um esforço muito significativo para dela se aproximar", termina a nota.