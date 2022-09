Nadal e Swiatek dominam rumo aos oitavos de final do US Open

O espanhol Rafael Nadal apurou-se para a segunda semana do Open dos Estados Unidos, este domingo, e continua na luta para regressar ao topo do "ranking" mundial masculino, numa jornada que testemunhou mais um triunfo da líder da hierarquia feminina, a polaca Iga Swiatek.

Nascidos com apenas 15 dias de diferença em 1986, o número três mundial, Rafael Nadal, e o francês Richard Gasquet, número 91, defrontaram-se pela 18.ª vez. O espanhol logrou manter invicto o registo diante do adversário, triunfando pelos parciais de 6-0, 6-1 e 7-5.

No registo do Grand Slam em 2022, Nadal continua imbatível: soma 22 encontros ganhos, com títulos no Open da Austrália e Roland Garros, tendo desistido em Wimbledon antes de jogar as meias-finais.

Em Nova Iorque, Nadal continua na corrida a quatro, com o russo Daniil Medvedev, o espanhol Carlos Alcaraz e o noruguês Casper Ruud, para tentar tomar de assalto a liderança do "ranking" ATP, a 12 de setembro.

Nadal procura igualar os cinco títulos individuais de Jimmy Connors, Roger Federer e Pete Sampras em Flushing Meadows. Terá, agora, pela frente o norte-americano Frances Tiafoe (26.º ATP), que tirou do caminho o argentino Diego Schwartzman (16.º), por 7-6 (9-7), 6-4 e 6-4.

Swiatek soma e segue

No torneio feminino, a sexta jornada do US Open fechou-se sem grandes surpresas. Destaque para a vitória da número um mundial, Iga Swiatek, sobre a norte-americana Lauren Davis (105.ª WTA), por 6-3 e 6-4.

A polaca, de 21 anos, vai agora defrontar a germânica Jule Niemeier (108.ª WTA), que este ano chegou aos quartos de final em Wimbledon, após o triunfo desta ante a chinesa Qinwen Zheng (39.ª) por 6-4 e 7-6 (7-5).

O melhor resultado de Swiatek no US Open era a quarta ronda em 2021, agora igualado. A número um procura conquistar o seu primeiro torneio do Grand Slam que não Roland Garros, que já venceu duas vezes.