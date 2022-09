Beatriz Fernandes conquista medalha de ouro no Mundial júnior de canoagem

Beatriz Fernandes conquistou a medalha de ouro na categoria C1 200 metros no Mundial sub-23 e juniores de canoagem, na Hungria.

Foi a terceira medalha da canoísta portuguesa, de 18 anos, na prova, que termina este domingo, em Szeged. Também arrecadara o bronze em C1 1.000 metros e a prata em C2 500 metros mistos, com Martim Azevedo.

Beatriz Fernandes, filiada pelo Clube Náutico de Ponte de Lima, venceu a final de C1 200m, distância olímpica, com o tempo de 48,76 segundos. Bateu por margem considerável a húngara Agnes Kiss, segunda, com 49,05 segundos, e a cubana Mailienys Caldéron, terceira, com 49,20.

Prémio pelo trabalho, com mira apontada a Paris

No final da prova, em declarações à agência Lusa, Beatriz Fernandes destacou o "sentimento indescritível" pela conquista do título mundial.

"Faço um balanço bastante positivo, [os resultados] são a expressão do trabalho que tenho vindo a realizar durante toda a época e sinto-me muito feliz por isso. Foi um sentimento indescritível, só queria acabar da melhor maneira possível e foi possível", declarou a canoísta.

Beatriz Fernandes vai "continuar a trabalhar" daqui para a frente, a pensar já, também, numa presença nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"Sei que [apuramento para Paris 2024] será muito complicado, mas vou estar cá para o tentar alcançar", garantiu a jovem campeã.



Portugal já tinha alcançado também a prata no K2 500 metros júnior, também distância olímpica, com Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha.



Os quatro pódios configuram o melhor resultado nacional de sempre nos Mundiais de juniores, depois de duas medalhas em 2009, 2013 e 2021.

[notícia atualizada às 12h41]